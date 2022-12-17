Силы обороны отбили более 20 атак, артиллерия результативно отработала по врагу – Генштаб

За сутки, 16 декабря, Сил обороны Украины отбили более 20 атак российских оккупантов, артиллерия ВСУ продолжила уничтожать врагов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Бои велись вблизи Площанка, Червонопопивки, Белогоровки Луганской области, и Бахмута, Опытного, Зеленополья, Андреевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава оккупантов, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

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Наталія Медведєва

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