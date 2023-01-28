Силы обороны Украины уничтожили еще 800 оккупантов, самолет и вертолет – сводка за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили 800 российских оккупантов, семь танков, самолет и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Армия России с 24 февраля по 28 января потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 125 510 (+800) человек ликвидировано,
танков ‒ 3189 (+7),
боевых бронированных машин ‒ 6344 (+4),
артиллерийских систем ‒ 2188 (+8),
РСЗО ‒ 453 (+1),
средств ПВО ‒ 221 (+1),
самолетов ‒ 293 (+1),
вертолетов ‒ 284 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1947 (+6),
крылатых ракет ‒ 796 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5027 (+26),
спецтехники ‒ 199 (0).
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