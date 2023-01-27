Силы обороны Украины уничтожили еще 850 оккупантов, 33 беспилотника и вертолет: сводка
Украинские военные за сутки уничтожили 850 российских оккупантов, 33 беспилотника и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Армия России с 24 февраля по 27 января потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 124 710 (+850) человек ликвидировано,
танков ‒ 3182 (+7),
боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6),
артиллерийских систем ‒ 2180 (+11),
РСЗО ‒ 452 (0),
средств ПВО ‒ 221 (+1),
самолетов ‒ 292 (0),
вертолетов ‒ 283 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1941 (+33),
крылатых ракет ‒ 796 (+47),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5001 (+15),
спецтехники ‒ 199 (+4).
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