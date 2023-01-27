Силы обороны Украины уничтожили еще 850 оккупантов, 33 беспилотника и вертолет: сводка

Украинские военные за сутки уничтожили 850 российских оккупантов, 33 беспилотника и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Армия России с 24 февраля по 27 января потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 124 710 (+850) человек ликвидировано,

танков ‒ 3182 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6),

артиллерийских систем ‒ 2180 (+11),

РСЗО ‒ 452 (0),

средств ПВО ‒ 221 (+1),

самолетов ‒ 292 (0),

вертолетов ‒ 283 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1941 (+33),

крылатых ракет ‒ 796 (+47),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5001 (+15),

спецтехники ‒ 199 (+4).

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Марко Сировой

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