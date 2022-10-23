Силы обороны уничтожили еще 400 российских военных: сводка потерь армии РФ
Украинские военные за сутки уничтожили 400 оккупантов, пять танков и 14 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 23 октября армия РФ потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 67 470 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 2584 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 5284 (+18),
артиллерийских систем ‒ 1667 (+14),
РСЗО ‒ 374 (+1),
средств ПВО ‒ 189 (0),
самолетов ‒ 270 (0),
вертолетов ‒ 245 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1361 (+20),
крылатых ракет ‒ 350 (+21),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4039 (+18),
спецтехники ‒ 148 (0).
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