Силы обороны уничтожили еще 400 российских военных: сводка потерь армии РФ

Украинские военные за сутки уничтожили 400 оккупантов, пять танков и 14 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 23 октября армия РФ потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 67 470 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2584 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 5284 (+18),

артиллерийских систем ‒ 1667 (+14),

РСЗО ‒ 374 (+1),

средств ПВО ‒ 189 (0),

самолетов ‒ 270 (0),

вертолетов ‒ 245 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1361 (+20),

крылатых ракет ‒ 350 (+21),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4039 (+18),

спецтехники ‒ 148 (0).

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Марко Сировой

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