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SIM-карты по паспорту: новый законопроект "слуг народа"

SIM-карты по паспорту: новый законопроект "слуг народа" - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
04.09.2019, 07:00

Примечательно, что аналогичные нормы о регистрации владельцев SIM-карт действуют в РФ

Депутаты от партии Слуга народа внесли в Верховную Раду законопроект №1083, который изменит правовое регулирование отношений в сфере электронных коммуникаций.

В ч. 2 п. 1 ст. 56 вынесена инициатива: начиная с 2024 года украинцы должны будут заключать договор с оператором и регистрировать телефон при покупке SIM-карты. При регистрации абонент должен будет передать оператору персональные данные.

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Если проект примут, то украинцам будет необходимо заключить договоры с операторами до 1 января 2024 года. После этой даты все операторы будут обязаны приостановить предоставление услуг незарегистрированным абонентам.

Примечательно, что аналогичные нормы о регистрации владельцев SIM-карт действуют в РФ.

Кроме этого, депутаты предложили бороться с телефонами, которые были нелегально ввезены на территорию Украины. Согласно п. 11 ст. 25 проекта, отсутствие в Системе контроля IMEI оригинального кода телефона является основанием для блокировки оператором доступа к сотовой сети.

Законопроект был подан членами фракции Слуга народа и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. По состоянию на утро 4 сентября проект находится в статусе "передан к ознакомлению": 2 и 3 сентября его получили в комитетах Рады.

 

Фото: Официальный веб-портал Верховной Рады

Фото: Официальный веб-портал Верховной Рады

В сети появилась информация об отзыве проекта на доработку. В частности, представитель партии Демократична Сокира Александр Нойнец выложил фото документа, автором которого якобы является один из авторов проекта – Александр Федеенко.

Фото: Alex Noinets/Facebook

Однако на официальном сайте Рады информации об отзыве пока опубликовано не было.

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Слуга народа паспорт IMEI Михаил Федоров законпроект sim диджтализация
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