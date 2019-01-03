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03.01.2019, 16:46

Симеон подал в суд на УПЦ МП: там считают, он хочет вернуться

Симеон подал в суд на УПЦ МП: там считают, он хочет вернуться - Фото
Митрополит Симеон (фото - orthodox.vinnica.ua)

Митрополит Симеон подал в суд на УПЦ МП с намерением защитить свою честь и достоинство. В церкви посчитали это попыткой "восстановиться в должности"

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Митрополит Симеон, который участвовал в объединительном соборе и перешел в ПЦУ, подал в суд на УПЦ МП. В Московском патриархате сочли иск желанием вернуться в церковь. Об этом заявили в пресс-службе УПЦ МП.

“В УПЦ расценивают судебный иск с требованием “восстановления на работе” как попытку вернуться в церковь, ведь нельзя восстановиться в должности управляющего Винницкой епархией без восстановления в сане епископа УПЦ”, - говорится в сообщении.

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Также в УПЦ МП иронически поддержали митрополита: “С пониманием относимся к стрессовому состоянию и дезориентации Симеона после перехода в ПЦУ”.

Сам же Симеон категорически отверг возможность своего возвращения в УПЦ МП и аргументировал иск защитой “человеческого достоинства и чести”.

“Почему я пошел в суд? Потому что указ, подписанный митрополитом Онуфрием, можно трактовать как наказание за уклонение от моих обязательств. Кроме того, под сомнение поставлены моя порядочность и честь. Я не раскольник и не позволю себя так именовать”, - ответил митрополит.

Ранее митрополит Симеон в Винницком кафедральном соборе заявил о переходе в ПЦУ. В храме решение архиерея встретили аплодисментами.

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Теги: упц мп, митрополит симеон, пцу
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