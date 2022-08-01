Символ Украины. Дипломат РФ растоптал подсолнухи возле посольства в Вашингтоне – Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова опубликовала фото, на котором, как она утверждает, российский дипломат растоптал в Вашингтоне подсолнухи, которые к посольству принесли дети. Подсолнухи уже стали символом Украины в Штатах, ранее их высаживали через дорогу от посольства РФ в знак поддержки Украины.

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"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем, как заехать, и топчет подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки. Накануне подсолнухи, которые мы высаживали через дорогу напротив посольства России в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями", – написала Маркарова.

По мнению посла, эти цветы "действуют на захватчиков, как святая вода на чертей".

"Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", – заявила посол.

В апреле активисты, общественные деятели, дипломаты из Украины, США и других стран провели акцию в поддержку Украины, высадив десятки подсолнухов под посольством РФ в Вашингтоне. Инициатор акции сказал, что подсолнух воспринимается как растение, которое ассоциируется с Украиной, потому был выбран именно этот цветок.

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Оксана Житнюк

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