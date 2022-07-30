"Дипломаты РФ – соучастники преступлений". МИД о призыве посольства России убивать пленных

Российские дипломаты – это соучастники военных преступлений, нет разницы между ними и военными РФ. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на призыв посольства России в Британии убивать украинских военнопленных.

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Он призвал читать это сообщение российского посольства каждый раз, когда кто-то говорит, что РФ "нельзя изолировать".

"Нет никакой разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны быть привлечены к ответственности", – написал Николенко.

Спикер МИД подытожил: пришло время объявить Россию государством-спонсором терроризма.

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, вызывающих чрезмерные страдания, а также убийство военнопленных.

Сегодня посольство РФ в Британии написало, что пленные бойцы полка Нацгвардии "Азов" заслуживают смертной казни и "унизительной смерти".

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ назвал Россию государством-спонсором терроризма.

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Марк Сировой

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