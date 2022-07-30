Посольство России в Британии заявило, что пленные бойцы "Азова" "заслуживают повешения"
Посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают смертной казни и "унизительной смерти". Об этом ведомство написало в Twitter.
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Российские дипломаты заявили, что бойцы Азова "заслуживают расстрела, но смерти не через расстрел, а через повешение".
Представители страны-агрессора написали, что защитники Мариуполя "заслуживают унизительной смерти", так как они "не настоящие солдаты".
На заявление российского посольства в Британии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который заявил, что Россия является страной-террористом.
"В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни повешения просто так — могут только дикари и террористы. РФ — государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", — заявил Ермак.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов Л/ДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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