UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посольство России в Британии заявило, что пленные бойцы "Азова" "заслуживают повешения"

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 11:17
Посольство России в Британии заявило, что пленные бойцы
Посольство РФ в Британии (Фото: EPA)

Посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают смертной казни и "унизительной смерти". Об этом ведомство написало в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские дипломаты заявили, что бойцы Азова "заслуживают расстрела, но смерти не через расстрел, а через повешение".

Представители страны-агрессора написали, что защитники Мариуполя "заслуживают унизительной смерти", так как они "не настоящие солдаты". 

На заявление российского посольства в Британии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который заявил, что Россия является страной-террористом. 

"В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни повешения просто так — могут только дикари и террористы. РФ — государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", — заявил Ермак. 

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных

Читайте также: Кулеба об убийстве пленных в Еленовке: Россию нужно признать государством-террористом 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия полк азов терроризм пленные
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 