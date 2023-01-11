Ситуация на границе с Беларусью: Зеленский провел совещание во Львове – видео
11.01.2023, 14:06
Владимир Зеленский на координационном совещании во Львове (Фото - скриншот из видео)
Президент Владимир Зеленский провел во Львове координационное совещание, на котором обсуждалось обеспечение безопасности на границе с Беларусью.
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Президент сообщил, что "главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины".
"Обсудили состояние охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях", – отметил Зеленский.
По его словам, "кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях".
- Сегодня Зеленский во Львове почтил память защитников Украины.
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