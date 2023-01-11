Президент Владимир Зеленский приехал во Львов и почтил память защитников Украины.

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"Начал визит во Львов с самого важного – почтил память украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", – написал президент.

20 декабря 2022 года Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встречался с военными, которые защищают город.

Сергій Бережний

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