Ситуация на Кинбурнской косе специфическая, погода на стороне Украины – ОК "Юг"

На Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины. В этом районе есть своя специфика. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она отметила, что специфика ситуации на Кинбурнской косе заключается в географической особенности. Коса объединена с большой сушей через Херсонскую область, и враг подтягивает силы с временно оккупированной территории.

"Поэтому враг может позволять себе пополнять там резервы даже после того, как мы наносим поражение", – пояснила Гуменюк.

Боевая работа по Кинбурнской косе продолжается, и как только будет результат, военные обещают о нем сообщить.

"Сейчас это – военная операция в режиме тишины", – сказала спикер ОК "Юг".

По ее словам, географически район Кинбурнской косы не позволяет собрать там очень большое скопление войск, коса со всех сторон окружена водой.

"К тому же и погода на нашей стороне. В это время там очень сильно штормит, и удержаться там даже просто находясь на месте – невозможно. Очень мощные ветры, штормы – даже природа смывает и сливает врага с этой земли", – сказала Гуменюк и добавила, что для Сил обороны такая погода "скорее плюс".

Она отметила, что территорию Кинбурнской косы необходимо очистить еще и потому, что идут переговоры о присоединении Николаевского порта к зерновому соглашению и надо, чтобы была возможность работать там безопасно.

15 ноября российские оккупанты пытались атаковать Очаков с Кинбурнской косы.

Наталія Медведєва

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