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Россия с косы пыталась атаковать Очаков, ВСУ ударили по оккупантам в Олешках – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 06:45
Россия с косы пыталась атаковать Очаков, ВСУ ударили по оккупантам в Олешках – ОК
Война в Украине (Фото: EPA)

Армия России пытается укрепить оборону на левом берегу Днепра на южном направлении фронта, с Кинбурнской косы она пыталась атаковать Очаков. Украинские военные ударили по оккупантам в Олешках, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Армия РФ завершает перегруппировку на левом берегу, продолжает обустройство рубежей обороны и обстрелы:

– с Кинбурнской косы пыталась атаковать Очаков из РСЗО "Град", обстреливала пирсы и акваторию, обошлось без потерь с украинской стороны;

– четырьмя дронами типа "Ланцет" атаковала Бериславский район;

– в Мировской общине повредила 10 жилых домов, пять хозяйственных сооружений, линии газовой и электросети;

– в Марганецкой общине повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие.

Украинские ракетные войска и артиллерия отработали 50 огневых заданий, в частности по дислокации оккупантов, местам скопления их техники и складу с боеприпасами в Олешках.

Россия с косы пыталась атаковать Очаков, ВСУ ударили по оккупантам в Олешках – ОК "Юг"

Подтверждено уничтожение вражеской установки С-300, ЗРК "Тор-М2", трех единиц автобронетехники – потери оккупантов доразведываются.

В Черном море находятся 10 кораблей, один из них – подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".

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Марко Сировой
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