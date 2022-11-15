Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику, поднявшему флаг в Снегиревке

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику Андрею Орлову, поднявшему флаг в Снегиревке. Об этом президент рассказал в вечернем обращении в понедельник.

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"Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации", сказал Зеленский.

Также президент во время посещения Херсона вручил 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Один из них получил бригадный генерал Александр Тарнавский. "В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группой войск "Херсон", и мы видим результат", – заявил Зеленский.

14 ноября стало известно о визите Зеленского в недавно освобожденный Херсон. Там он пообщался с местными и наградил украинских военнослужащих, участвовавших в освобождении города от российских захватчиков.

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Андрій Водяний

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