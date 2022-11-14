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Данилов о "конспирологии" по Херсону: Зрады нет, и спектакль Шойгу и Суровикина ни при чем

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 20:46
Данилов о
Алексей Данилов (Фото: Алексей Данилов/Facebook)

Российские оккупанты начали бежать из ряда населенных пунктов Херсонской области под давлением украинской армии задолго до официального объявления об отводе войск в РФ.  Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Комментируя "конспирологию" о том, что ГУР и Минобороны якобы позволили российским военным выйти из ряда населенных пунктов Херсонской области, в частности из Снигиревка вышла 25-км российская колонна, Данилов подчеркнул, что "никакой зрады не было и нет".

По словам секретаря СНБО, у некоторых "в больном воображении" есть представление о том, что российские военные якобы бежали на левый берег Херсонской области за один или два дня – после того, как министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин устроили "спектакль", в котором заявили об отводе войск.

"Они бежали с тех пор, как началась наша операция, а началась она достаточно давно (в начале сентября. – Ред.). И с каждым днем давления на российские войска нам было понятно, что они бегут, бегут и бегут. Не за один и не за два дня они оттуда "смылись", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинские силы обороны каждый день делают все для того, чтобы уничтожать оккупантов.

"Кто начинает какие-то конспирологические вещи себе придумывать – это совсем не соответствует действительности. Если кто-то думает, что [земля] должна быть усеяна трупами захватчиков – на войне не всегда так происходит", – добавил Данилов.

  • 9 ноября Суровикин и Шойгу заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!". В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил. Зеленский назвал этот день историческим.
  • Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Читайте также: Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия

Оксана Житнюк
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война Херсон Херсонская область деоккупация Алексей Данилов
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