Данилов о "конспирологии" по Херсону: Зрады нет, и спектакль Шойгу и Суровикина ни при чем

Российские оккупанты начали бежать из ряда населенных пунктов Херсонской области под давлением украинской армии задолго до официального объявления об отводе войск в РФ. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя "конспирологию" о том, что ГУР и Минобороны якобы позволили российским военным выйти из ряда населенных пунктов Херсонской области, в частности из Снигиревка вышла 25-км российская колонна, Данилов подчеркнул, что "никакой зрады не было и нет".

По словам секретаря СНБО, у некоторых "в больном воображении" есть представление о том, что российские военные якобы бежали на левый берег Херсонской области за один или два дня – после того, как министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин устроили "спектакль", в котором заявили об отводе войск.

"Они бежали с тех пор, как началась наша операция, а началась она достаточно давно (в начале сентября. – Ред.). И с каждым днем давления на российские войска нам было понятно, что они бегут, бегут и бегут. Не за один и не за два дня они оттуда "смылись", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинские силы обороны каждый день делают все для того, чтобы уничтожать оккупантов.

"Кто начинает какие-то конспирологические вещи себе придумывать – это совсем не соответствует действительности. Если кто-то думает, что [земля] должна быть усеяна трупами захватчиков – на войне не всегда так происходит", – добавил Данилов.

9 ноября Суровикин и Шойгу заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.

11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!". В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил. Зеленский назвал этот день историческим.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Читайте также: Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.