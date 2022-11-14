Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что операция по освобождению Херсона от российских захватчиков длилась с начала сентября, а также напомнил о высокой цене деоккупации.
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"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам", – написал Залужный.
Он добавил, что "мы знаем, за кого и за что сражаемся" и опубликовал фото украинских военнослужащих с детьми.
Сегодня в освобожденном от россиян Херсоне находился с визитом президент Владимир Зеленский. Он вручил государственные награды солдатам и офицерам, а также почтил минутой молчания память украинских воинов, которые погибли за освобождение Херсона.
- 11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!".
- В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.
- Зеленский назвал 11 ноября историческим днем и заявил, что все временно оккупированные территории тоже будут освобождены от россиян.
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