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Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:20
Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что операция по освобождению Херсона от российских захватчиков длилась с начала сентября, а также напомнил о высокой цене деоккупации.

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"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам", – написал Залужный.

Он добавил, что "мы знаем, за кого и за что сражаемся" и опубликовал фото украинских военнослужащих с детьми.

Залужный о Херсоне: Операция длилась с начала сентября, Силы обороны приложили сверхусилия

Сегодня в освобожденном от россиян Херсоне находился с визитом президент Владимир Зеленский. Он вручил государственные награды солдатам и офицерам, а также почтил минутой молчания память украинских воинов, которые погибли за освобождение Херсона.

  • 11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!".
  • В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.
  • Зеленский назвал 11 ноября историческим днем и заявил, что все временно оккупированные территории тоже будут освобождены от россиян.

Читайте также: "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Оксана Житнюк
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война Херсон Валерий Залужный деоккупация
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