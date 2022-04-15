Ситуация на юге. Корабельная группировка оккупантов маневрирует и переформируется

Корабли российских оккупантов остаются в Черном море, осуществляют маневры и переформирование. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника маневрирует и переформируется, вражеский флот продолжает держать в изоляции порты Украины, а вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

Как сообщили в ОК Юг, российские оккупанты продолжают грабежи и насилие в населенных пунктах на админгранице Николаевской и Херсонской областей. После совершенных преступлений, оккупанты-мародеры накрывают поселки артиллерийским огнем и заявляют, что обстрелы вели ВСУ.

По информации ОК Юг, после напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где четверых пленных российских оккупантов обменяли на пять украинских военных.

За сутки 14 апреля на южных рубежах обороны Украины вражеские потери составили: 39 оккупантов и четыре единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА.

Как отмечается, в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, участники которой поддерживали контакт с врагом и готовили почву для сотрудничества с оккупантами: пытались дестабилизировать население, проникнуть в тероборону и собирали данные о представителях силовых структур. Все члены группировки задержаны.

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Наталия Медведева

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