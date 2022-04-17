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Ситуация на юге. Ракетный удар врага по Николаевской области, оккупанты потеряли два Града

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 01:15
Ситуация на юге. Ракетный удар врага по Николаевской области, оккупанты потеряли два Града - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ВСУ)

На южном направлении российские оккупанты продолжают обстреливать ракетами и артиллерийским огнем населенные пункты. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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За сутки 16 апреля на южных рубежах обороны вражеские потери составили 36 оккупантов и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня "Град".

В течение суток по Николаевской области противник нанес ракетный удар пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций. Российские оккупанты продолжают распространять пропаганду и фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.

Читайте также: Донбасс. ВСУ отбили 10 атак оккупантов за день и уничтожили десятки единиц техники россиян

Наталия Медведева
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