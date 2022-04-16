Донбасс. ВСУ отбили 10 атак оккупантов за день и уничтожили десятки единиц техники россиян

За день украинские защитники на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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В течение суток украинские силы обороны уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники россиян.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

Также Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в течение суток украинские защитники ликвидировали шестнадцать оккупантов, две БМП, четыре артсистемы, два АТ и три беспилотника.

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Оксана Житнюк

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