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Донбасс. ВСУ отбили 10 атак оккупантов за день и уничтожили десятки единиц техники россиян

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 23:07
Донбасс. ВСУ отбили 10 атак оккупантов за день и уничтожили десятки единиц техники россиян - Фото
Фото - Штаб ООС

За день украинские защитники на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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В течение суток украинские силы обороны уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники россиян.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

Также Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в течение суток украинские защитники ликвидировали шестнадцать оккупантов, две БМП, четыре артсистемы, два АТ и три беспилотника.

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Оксана Житнюк
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оос война Донбасс
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