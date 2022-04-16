Украинская армия уничтожила еще 100 военных РФ: потери России на утро 16 апреля
За прошедшие сутки армия России потеряла еще около 100 военных, с начала широкомасштабного вторжения в Украину она лишилась 20 100 членов личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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На утро 16 апреля, 52 дня с момента вторжения, армия РФ потеряла:
личного состава – около 20 100 (+100),
танков ‒ 762 единиц (+6),
боевых бронированных машин ‒ 1982 (+6),
артиллерийских систем – 371 (+5),
РСЗО – 125 (+3),
средств ПВО – 66 (0),
самолетов – 163 (0),
вертолетов – 145 (+1),
автомобильной техники – 1458 (+15),
корабли/катера – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 (+3).
специальной техники – 26 (+1).
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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