Украинская армия уничтожила еще 100 военных РФ: потери России на утро 16 апреля

За прошедшие сутки армия России потеряла еще около 100 военных, с начала широкомасштабного вторжения в Украину она лишилась 20 100 членов личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На утро 16 апреля, 52 дня с момента вторжения, армия РФ потеряла:

личного состава – около 20 100 (+100),

танков ‒ 762 единиц (+6),

боевых бронированных машин ‒ 1982 (+6),

артиллерийских систем – 371 (+5),

РСЗО – 125 (+3),

средств ПВО – 66 (0),

самолетов – 163 (0),

вертолетов – 145 (+1),

автомобильной техники – 1458 (+15),

корабли/катера – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 (+3).

специальной техники – 26 (+1).

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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