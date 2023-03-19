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Ситуация на юге. Россия активизировала обстрелы Днепровско-Бугского лимана

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 11:48
Ситуация на юге. Россия активизировала обстрелы Днепровско-Бугского лимана - Фото
Фото - Google Maps

Россия активизировала обстрелы Днепровско-Бугского лимана, что может быть связано с желанием Украины расширить Черноморскую зерновую инициативу и включить в нее Николаев . Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"На фоне пересмотра и продления зернового соглашения относительно сроков и расширения на николаевские порты, кафиры активизировали обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по акватории Днепровско-Бугского лимана, в направлении Очакова и Куцурубской общины. Из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской громады", – заявили военные.

Повреждений инфраструктуры и человеческих потерь от этих обстрелов не было.

В целом за прошедшие сутки количество обстрелов в зоне ответственности ОК "Юг" уменьшилось. Если раньше фиксировалось более 90 в сутки, то сейчас – около 60.

  • Очаков расположен напротив Кинбурнской косы, освобождение которой может позволить Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.
  • Кинбурнская коса расположена в 4 км через пролив от Очакова, позволяет контролировать вход в Днепр, Южный Буг, порты Николаева и Херсона.
  • Оккупанты также использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

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Андрій Водяний
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Херсонская область николаевская область война
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