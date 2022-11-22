В ISW объяснили, что даст Украине освобождение Кинбурнской косы

Освобождение Кинбурнской косы, за которую ВСУ в условиях информационной тишины ведут бои, позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

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Кинбурнская коса находится в 4 км через пролив от Очакова, позволяет контролировать вход в Днепр, Южный Буг, порты Николаева и Херсона, отмечают аналитики.

Оккупанты также использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

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Коса также находится вне 25-км зоны действия 152-мм артиллерии армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По мнению ISW, контроль над Кинбурнской косой позволил бы ВСУ ослабить российские удары по побережью, увеличить военно-морскую активность в регионе и потенциально провести операции по переправе на левый берег под значительно меньшим огнем артиллерии, чем при переправе через Днепр.

По данным ОК "Юг", ВСУ продолжают операцию по освобождению Кинбурнской косы в условиях информационной тишины.

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Марко Сировой

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