Ситуация на Юге. Враг продолжает безуспешно штурмовать у Александровки, несет потери

20 апреля на южном направлении российские оккупанты продолжали безуспешные попытки наступать в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В районе Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

Разведподразделение ВСУ обнаружило и уничтожило два скрытых поста наблюдения оккупантов.

Россияне ведут постоянные обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

Оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.

Украинские военные из стрелкового оружия сбили российский беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Общие потери врага на южном направлении составили:

- 34 россиянина;

- 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Количество и тактика корабельной группировки врагов в Черном море не изменились.

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Наталия Медведева

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