Ситуация на Юге. Враг продолжает безуспешно штурмовать у Александровки, несет потери
20 апреля на южном направлении российские оккупанты продолжали безуспешные попытки наступать в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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В районе Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.
Разведподразделение ВСУ обнаружило и уничтожило два скрытых поста наблюдения оккупантов.
Россияне ведут постоянные обстрелы населенных пунктов Херсонской области.
Оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.
Украинские военные из стрелкового оружия сбили российский беспилотник-разведчик "Орлан-10".
Общие потери врага на южном направлении составили:
- 34 россиянина;
- 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, бронированная, автомобильная, инженерная техника.
Количество и тактика корабельной группировки врагов в Черном море не изменились.
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