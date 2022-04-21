UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ситуация на Юге. Враг продолжает безуспешно штурмовать у Александровки, несет потери

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 01:04
Ситуация на Юге. Враг продолжает безуспешно штурмовать у Александровки, несет потери - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

20 апреля на южном направлении российские оккупанты продолжали безуспешные попытки наступать в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В районе Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

Разведподразделение ВСУ обнаружило и уничтожило два скрытых поста наблюдения оккупантов.

Россияне ведут постоянные обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

Оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.

Украинские военные из стрелкового оружия сбили российский беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Общие потери врага на южном направлении составили:

- 34 россиянина;

 - 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Количество и тактика корабельной группировки врагов в Черном море не изменились.

Читайте также: На Донбассе за сутки отбили 9 атак оккупантов. Уничтожен зенитный ракетный комплекс – ООС

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 