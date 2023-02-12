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Ситуация на Запорожской АЭС все более ухудшается – министр энергетики

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 15:59
Ситуация на Запорожской АЭС все более ухудшается – министр энергетики - Фото
Герман Галущенко (Фото - скриншот)

На Запорожской АЭС из-за действий оккупантов все более ухудшается ситуация, так как эксплуатация станции продолжается во внештатном режиме и на ней не хватает квалифицированного персонала. Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко

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Галущенко пояснил, что россияне не смогли заставить стать коллаборантами нужное им количество сотрудников АЭС и из-за этого усиливают давление на персонал. "Бьют публично, исчезают люди, то есть, обычный российский террор", – сказал министр.

Второй аспект ухудшения ситуации – эксплуатация станции осуществляется так, что это наносит ущерб состоянию оборудования и существенно усложняет возможность снова подключить АЭС к сети.

Безопасности ЗАЭС также угрожает сброс оккупантами воды в Каховском водохранилище.

"Это не только наша оценка, она совпадает с оценкой экспертов МАГАТЭ", – сказал Галущенко.

Сергій Бережний
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оккупанты атомная энергетика заэс Запорожская АЭС Герман Галущенко
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