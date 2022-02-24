ВСУ: Ситуация под контролем, у РФ потери, Зеленский приказал наносить максимальный ущерб

Ситуация на войне с Россией под контролем, РФ несет потери, президент Владимир Зеленский приказал наносить максимальный ущерб врагу. Об этом сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, силы обороны дают достойный отпор попыткам врага прорвать границу Украину.

"Ситуация контролируема. Российские войска несут потери. В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ", – написал он.

Залужный добавил, что Зеленский как верховный главнокомандующий отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Марк Сировой

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