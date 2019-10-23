Сивохо заявил, что покинет шоу-бизнес из-за работы в СНБО

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова Сергей Сивохо заявляет, что прекратит заниматься шоу-бизнесом из-за своего назначения в СНБО. Об этом он сказал в Краматорске, передают местные СМИ.
При этом Сивохо не стал уточнять круг своих обязанностей на новой должности. "Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", - сказал он.
Он добавил, что СНБО объединяет президента, премьера, руководство министерств и правоохранителей. "Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", - отметил советник секретаря СНБО.
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