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Сивохо заявил, что покинет шоу-бизнес из-за работы в СНБО

Сивохо заявил, что покинет шоу-бизнес из-за работы в СНБО - Фото
Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)
23.10.2019, 15:34

В Совете нацбезопасности экс-продюссер Квартала намерен "предлагать мероприятия и шаги"

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова Сергей Сивохо заявляет, что прекратит заниматься шоу-бизнесом из-за своего назначения в СНБО. Об этом он сказал в Краматорске, передают местные СМИ.

При этом Сивохо не стал уточнять круг своих обязанностей на новой должности. "Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", - сказал он.

Он добавил, что СНБО объединяет президента, премьера, руководство министерств и правоохранителей. "Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", - отметил советник секретаря СНБО.

  • 21 октября стало известно о назначении шоумена и бывшего креативного продюссера студии Квартал-95 советников секретаря СНБО.
  • Вчера Сивохо заявил, что он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами"
  • Как известно, президент Владимир Зеленский считает приемлемым назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеровДо вступления в должность он критиковал за это пятого президента Петра Порошенко.

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Сергей Сивохо снбо Донбасс шоу-бизнес
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