Петер Сийярто (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в том, что она якобы специально пытается помешать нормальному энергоснабжению в его стране, не вмешиваясь в вопрос остановки транзита нефти Лукойл. Соответствующее сообщение спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал в X.

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"Министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал Европейскую комиссию за бездействие по вопросу транзита нефти Лукойл, предположив, что отсутствие вмешательства указывает на то, что из Брюсселя в Киев направляются указания по препятствованию энергоснабжению Венгрии и Словакии".

По мнению главы МИД Венгрии, соответствующая политика Евросоюза является "саморазрушительной", а действия Еврокомиссии – "позорными".

Сийярто также подчеркнул, что Брюссель "должен защищать основные интересы безопасности своих государств-членов от действий страны-кандидата".

Таким образом он высказался по поводу действия украинских санкций против российской компании Лукойл и по заявлению Европейской комиссии, указавшей на отсутствие причин для беспокойства из-за прекращения транзита этой нефти через Украину в Венгрию и Словакию.

"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет способствовать обеспечению энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усугубляет подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти вызовы", – написал министр.

Сийярто добавил, что Венгрия близка к финализации долгосрочного соглашения, которое будет "гарантировать продолжение нефтяного сотрудничества с Россией".

С 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, пока не касающееся поставок южной веткой нефтепровода "Дружба" – в Венгрию, Словакию и Чехию.

Чехия с 2025 года собирается отказаться от российской нефти, но Венгрия и Словакия о таких планах не заявляли.

17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию и Словакию.

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