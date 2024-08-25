Сійярто звинуватив Єврокомісію у навмисному блокуванні енергопостачання до Угорщини

Петер Сійярто (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Єврокомісію у тому, що та нібито спеціально намагається завадити нормальному енергопостачанню до його країни, не втручаючись у питання зупинки транзиту нафти Лукойл. Відповідний допис речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував у X.

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"Міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував Європейську комісію за бездіяльність у питанні транзиту нафти Лукойл, припустивши, що відсутність втручання вказує на те, що з Брюсселя до Києва надсилаються вказівки щодо перешкоджання енергопостачанню Угорщини й Словаччини", – йдеться у повідомленні.

На думку глави МЗС Угорщини, відповідна політика Євросоюзу є "саморуйнівною", а дії Єврокомісії – "ганебними".

Сійярто також наголосив, що Брюссель "має захищати основні інтереси безпеки своїх держав-членів від дій країни-кандидата".

Таким чином він висловився щодо дії українських санкцій проти російської компанії "Лукойл" і щодо заяви Європейської комісії, яка вказала на відсутність причин для занепокоєння через припинення транзиту цієї нафти через Україну до Угорщини та Словаччини.

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не сприятиме забезпеченню енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці виклики", – написав міністр.

Сійярто додав, що Угорщина близька до фіналізації довготермінової угоди, яка "гарантуватиме продовження нафтової співпраці із Росією".

З 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив часткове ембарго на імпорт російської нафти, яке поки що не стосується постачань південною гілкою нафтопроводу "Дружба" – до Угорщини, Словаччини й Чехії.

Чехія з 2025 року збирається відмовитися від російської нафти, але Угорщина й Словаччина про такі плани не заявляли.

17 липня 2024 року стало відомо, що санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойлу в Угорщину й Словаччину.

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