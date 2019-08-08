Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов

Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Сила и Честь Игоря Смешко исключила из своих рядов первого заместителя главы партии, двух членов политсовета и четырех глав областных организаций за "действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол". Об этом сообщает пресс-служба Силы и чести.

В сообщении говорится, что ряд членов партии "сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей".

Речь идет о неких опубликованных в СМИ обращениях к политсовету партии, которые "базируются на манипулятивной и неправдивой информации".

О каких именно обращениях идет речь, в партии Смешко не пояснили, но заявили, что цель этих обращений – якобы попытка рейдерского захвата политсилы в связи с тем, что Сила и честь должна получить государственное финансирование по результатам выборов.

В результате из партии исключены:

Александр Кихтенко, первый заместитель главы партии (в 2014-2015 гг занимал должность главы Донецкой ОГА);

Михаил Нечипорук, член политсовета;

Юрий Черкасов, член политсовета;

Юрий Ляховский, член контрольно-ревизионной комиссии;

Владимир Фастов, председатель правления Днепропетровской областной организации;

Александр Витковский, председатель правления Херсонской областной организации;

Валерий Бескровный - председателя правления Черниговской областной организации;

Геннадий Крутов, председатель правления Харьковской областной организации.

Согласно результатам внеочередных выборов в Раду в многомандатном избирательном округе, Сила и честь набрала 3,82% голосов избирателей.