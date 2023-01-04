Скандал с датской журналисткой. В СМИ Матильды Кимер говорят, что ей вернули аккредитацию

Репортеру Датской общественной телерадиокомпании (DR) Матильде Кимер для работы в Украине вернули аккредитацию, которой лишили в конце прошлого года за нарушение приказа главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба DR, а также Европейская федерация журналистов (EFJ).

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"Датская журналистка Матильда Кимер вернула себе аккредитацию: она снова может работать в Украине. Международное давление сработало!" – говорится в сообщении EFJ.

Глава отдела международной журналистики DR Нильс Квале подтвердил эту информацию.

"Аккредитация Матильды Кимер для работы журналистом в Украине снова активна, и поэтому она может свободно работать в Украине, как и могла до 22 августа", – сказал он.

В DR говорят, что сообщение из Украины о возобновлении аккредитации было отправлено по электронной почте, но в нем, по словам датских журналистов, нет объяснения, почему Кимер теперь снова разрешено работать в Украине.

При этом коллега корреспондентки говорит, что в ближайшее время она не поедет в Украину, так как серьезно заболела на Рождество, "и поэтому пройдет некоторое время, прежде чем она вернется на экран".

23 декабря 2022 года Кимер заявила, что ее лишили аккредитации для работы в Украине, объяснив это "симпатиями к России".

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что "причина лишения аккредитации одна – она нарушила приказ главнокомандующего ВСУ №73", то есть приехала без разрешения на передовые позиции ВСУ, "чем поставила под угрозу жизнь и здоровье наших воинов". Источник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что летом Кимер "без всякого разрешения приехала в Николаев, чтобы снимать наши гаубицы".

Он добавил, что после дополнительного изучения деятельности Кимер правоохранители "нашли свидетельства о незаконном пересечении границы Украины", то есть въезд туда через временно оккупированную территорию Украины.

Вадим Ребрина

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