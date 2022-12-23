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Скандал с датской журналисткой – лишили аккредитации в Украине. Она обвиняет СБУ

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 14:28
Скандал с датской журналисткой – лишили аккредитации в Украине. Она обвиняет СБУ - Фото
Матильда Кимер (фото — ее Facebook-страница)

Репортера Датской общественной телерадиокомпании Матильду Кимер лишили аккредитации для работы в Украине, объяснив это, по ее словам, "симпатиями к России". Об этом пишет DR.dk.

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24 февраля застало Кимер в Киеве, а уже в апреле она делала репортажи из Москвы. В конце лета ей запретили въезжать в РФ.

Датское радио показало якобы письмо от ВСУ от 22 августа об отзыве аккредитации и в Украине – по запросу Службы безопасности Украины.

Кимер утверждает, что СБУ якобы предложила восстановить аккредитацию за "хорошие" материалы об Украине, которые ей предоставят в Службе.

Между тем, собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что "причина лишения аккредитации одна – она нарушила приказ главнокомандующего ВСУ №73", то есть приехала без разрешения на передовые позиции ВСУ, "чем поставила под угрозу жизнь и здоровье наших воинов".

"Этот документ – один для всех, поэтому ее и лишили [аккредитации]", – подчеркнул собеседник.

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Он добавил, что после дополнительного изучения деятельности Кимер правоохранители "нашли свидетельства о незаконном пересечении границы Украины", то есть въезд туда через временно оккупированную территорию Украины.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что летом Кимер "без всякого разрешения приехала в Николаев, чтобы снимать наши гаубицы".

Сама она полагает, что СБУ проверила ее ленту в Facebook и, возможно, нашла то, что спровоцировало отзыв аккредитации. В профиле журналистки на 23 декабря почему-то есть белое пятно с осени 2020-го по сентябрь 2022 года.

Датское радио пишет, что 8 декабря журналистка встретилась с сотрудниками СБУ в здании спецслужбы в Киеве, чему якобы способствовали в МИД Дании.

Она заявила, что там ей якобы сообщили, что "некоторые ее сообщения выглядят так, словно она симпатизирует России".

Кимер отрицает это. Она собрала несколько своих репортажей, перевела их и передала СБУ на проверку.

Датская ассоциация журналистов назвала "возмутительным" отзыв ее лицензии в Украине, определив это как "фиаско свободы слова".

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал сделать "все возможное для возвращения аккредитации".

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Євген Пилипенко
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