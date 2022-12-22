Немецкая журналистка назвала визит Зеленского в США "актом отчаяния". Макеев: Facepalm

Немецкая журналистка Гудрун Энгель назвала визит президента Владимира Зеленского в США "актом отчаяния". Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал "фейспалмом".

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Энгель, которая является корреспонденткой немецкого канала ARD в Вашингтоне, сказала, что приезд Зеленского — это "акт отчаяния".

"Зеленский рисковал жизнью ради этой поездки, но она, вероятно, была лишь символической и ни на метр не приблизила мир к окончанию войны", — заявила она.

Отрывок передачи перепоcтил в Twitter украинский посол в Берлине Алексей Макеев отреагировав смайлом Facepalm, который символизирует реакцию на явную глупость или вранье.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.

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Дмитро Гриниченко

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