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Немецкая журналистка назвала визит Зеленского в США "актом отчаяния". Макеев: Facepalm

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 12:39
Немецкая журналистка назвала визит Зеленского в США
Гудрун Энгель (Фото: скриншот с видео ARD)

Немецкая журналистка Гудрун Энгель назвала визит президента Владимира Зеленского в США "актом отчаяния". Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал "фейспалмом". 

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Энгель, которая является корреспонденткой немецкого канала ARD в Вашингтоне, сказала, что приезд Зеленского — это "акт отчаяния". 

"Зеленский рисковал жизнью ради этой поездки, но она, вероятно, была лишь символической и ни на метр не приблизила мир к окончанию войны", — заявила она.

Отрывок передачи перепоcтил в Twitter украинский посол в Берлине Алексей Макеев отреагировав смайлом Facepalm, который символизирует реакцию на явную глупость или вранье. 

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Германия война пропаганда дезинформация алексей макеев
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