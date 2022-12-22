Немецкая журналистка назвала визит Зеленского в США "актом отчаяния". Макеев: Facepalm
Немецкая журналистка Гудрун Энгель назвала визит президента Владимира Зеленского в США "актом отчаяния". Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал "фейспалмом".
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Энгель, которая является корреспонденткой немецкого канала ARD в Вашингтоне, сказала, что приезд Зеленского — это "акт отчаяния".
"Зеленский рисковал жизнью ради этой поездки, но она, вероятно, была лишь символической и ни на метр не приблизила мир к окончанию войны", — заявила она.
Отрывок передачи перепоcтил в Twitter украинский посол в Берлине Алексей Макеев отреагировав смайлом Facepalm, который символизирует реакцию на явную глупость или вранье.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
- Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок. Байден считает, что Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны, и тем убедил его, что Америка должна помогать Украине всем, чем только можно.
- Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, заявил Байден. Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней.
- "Самое главное — победить россиян". Как в Конгрессе реагировали на выступление Зеленского.
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