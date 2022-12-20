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"Так убей же хоть одного". Министр культуры Москвы призвал убивать украинцев – видео видео

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20.12.2022, 10:34
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Начальник департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский открытым текстом призвал убивать украинцев в ходе агрессивной войны РФ на уничтожение Украины и ее народа. Заключительные стихотворения Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были написаны против германских нацистов, он зачитал против украинцев в YouTube-шоу Эмпатия Манучи.

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Московский чиновник заявил, что оккупационная армия РФ воюет в Украине якобы с "нацистами", которым "не должно быть никакой пощады".

Далее он зачитал по этому случаю стих Симонова от 1942 года:

"Так убей же хоть одного.
Так убей же его скорей.
Сколько раз увидишь его –
Столько раз его и убей".

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Произнеся это, российский фашист добавил слоган пропагандистов: "Работайте, братья!", на что ведущий зааплодировал.

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Євген Пилипенко
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война оккупанты убийство геноцид фашизм Александр Кибовский пропаганда
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