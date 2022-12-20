Начальник департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский открытым текстом призвал убивать украинцев в ходе агрессивной войны РФ на уничтожение Украины и ее народа. Заключительные стихотворения Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были написаны против германских нацистов, он зачитал против украинцев в YouTube-шоу Эмпатия Манучи.

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Московский чиновник заявил, что оккупационная армия РФ воюет в Украине якобы с "нацистами", которым "не должно быть никакой пощады".

Далее он зачитал по этому случаю стих Симонова от 1942 года:

"Так убей же хоть одного.

Так убей же его скорей.

Сколько раз увидишь его –

Столько раз его и убей".

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Произнеся это, российский фашист добавил слоган пропагандистов: "Работайте, братья!", на что ведущий зааплодировал.

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Євген Пилипенко

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