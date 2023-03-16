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Скандал с избиением солдата лейтенантом в Житомирской области. Сообщено о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:35
Скандал с избиением солдата лейтенантом в Житомирской области. Сообщено о подозрении - Фото
Скриншот видео

Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области, избившего солдата-срочника в учебном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы за то, что тот был выпивший. Младший лейтенант избил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения.

После обнародования видео с избиением в интернете ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину.

Младшему лейтенанту сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

От должности он на время расследования отстранен.

Офицеру может грозить до 12 лет лишения свободы.

  • 13 марта ГБР начало расследование инцидента, произошедшего в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата.
Вадим Ребрина
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