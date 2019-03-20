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20.03.2019, 12:53

Скандал с Ляшко: Аваков предложил закрыть заседания Кабмина

Скандал с Ляшко: Аваков предложил закрыть заседания Кабмина - Фото
Скриншот из видеозаписи

Глава МВД советует перед выборами проводить заседания Кабмина в закрытом режиме. "Куда тогда пойдет Ляшко?" - в ответ на это задался вопросом премьер.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает на предвыборный период сделать заседания правительства закрытыми. Об этом он заявил сегодня, реагируя на скандальный инцидент с нардепом и кандидатом в президенты Олегом Ляшко, который ворвался на заседание Кабмина.

"...Чтобы мы могли работать, а не использовать работу Кабмина как трибуну для агитации", - объяснил он свою позицию.

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"Ну хорошо, если бы сейчас это правило работало, куда пошел бы Ляшко? Что ему реально сделать? С кем он может еще подискутировать?" - спросил Гройсман под смех в зале.

По словам премьера, если подобный инцидент повторится, тогда правительство будет просить, чтобы заседания проходили в закрытом режиме.

"Если они (те, кто без приглашения приходит на заседания, - ред.) будут по делу, то мы будем в закрытом режиме с ними общаться. Хотя до выборов осталась неделя", - отреагировал Гройсман на предложение Авакова.

Также глава правительства в шутку предложил внести в регламент работы Кабмина десятиминутку "Минута славы", во время которой каждый кандидат в президенты на заседании Кабмина сможет обругать власть. "А потом мы будем жать руку, и на этом закончим", - добавил он.

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Теги: владимир гройсман, кабмин, арсен аваков, скандал, олег ляшко, выборы-2019
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