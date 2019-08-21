Скандал в Польше: ресторан искал поваров, но только не украинцев

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Один из ресторанов в польской Гдыне разместил в интернете объявление о поиске поваров с ксенофобским по отношению к украинцам комментарием. Об этом сообщает Польское радио.

В объявлении было сказано, что ресторан просит обращаться "ноль украинцев или других подобных".

Этим случаем заинтересовался польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Он намерен подать заявление в прокуратуру.

Адвокат владельца заведения утверждает, что в инциденте виновен только один человек, и это было его "необдуманным решением". Остальные же работники заведения, по словам адвоката, не разделяют его позицию.

Адвокат сказал, что вскоре этот человек опубликует свои извинения.

За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет заключения.

15 июля в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, бросили коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу.