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Скандальный экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус получил девять лет лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 11:34
Скандальный экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус получил девять лет лишения свободы - Фото
Фото: sudreporter.org

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему следователю Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. По совокупности преступлений ему назначено девять лет лишения свободы с запретом на три года занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре, а также конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Судебный репортер.

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Суд не удовлетворил ходатайство прокурора о немедленном заключении обвиняемого под стражу. До вступления приговора в законную силу Сус будет оставаться на свободе, в отношении него будет действовать ранее определенная мера пресечения в виде залога.

31 января суд, пользуясь возможностью военного положения, объявил только резолютивную часть приговора.

Уволенный из ГПУ Дмитрий Сус был задержан 25 июля 2017 года в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации. На следующий день Сусу объявили о подозрении, а 27 июля суд отправил его под домашний арест.

Вадим Ребрина
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