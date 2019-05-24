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24.05.2019, 18:56

Скифское золото: суд Амстердама назначил дату объявления решения

Скифское золото: суд Амстердама назначил дату объявления решения - Фото
Фото: EPA

Решение объявят менее чем через месяц

Решение Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота будет объявлено 11 июня 2019 года в 11:00 по местному времени. Об этом сообщает Укринформ.

Решение будет опубликовано на официальном сайте суда.

11 марта суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерландах до оккупации полуострова Россией.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение.

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Теги: скифское золото, нидерланды, амстердам
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