Сколько избирателей изменили место голосования на выборах: ЦИК

Выборы (фото - depositphotos.com)

По состоянию на 24 марта место голосования временно изменили более 240 тысяч граждан Украины.. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования - 243424. В том числе членов окружных и участковых избирательных комиссий - 42557", - сказано на сайте по состоянию на 24 марта.

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Из числа граждан, которые пожелали сменить избирательный участок, большинство зарегистрированы в восточных регионах страны - более 19256 человек в Донецкой и 6592 человек в Луганской области.

Чаще всего, граждане избирали другим местом голосования место Киев (более 38218 избирателей) и более 22014 украинцев проголосуют в Киевской области.

2511 избирателей подали заявления о том, что будут голосовать в заграничном округе.

Временно изменить место голосования можно до 25 марта включительно.

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Иллюстрации: www.drv.gov.ua

Судя по графику, в последние дни активножелающих сменить место голосования возросла. Очевидцы сообщают об очередях в отделах регистации избирателей в городе Киев с 21 марта.

Иллюстрации: www.drv.gov.ua

Выборы президента Украины состоятся в воскресенье, 31 марта 2019 года.