Сколько избирателей временно изменили место голосования - ЦИК

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315725 украинцев. Об этом сообщила в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63869 и 28834 соответственно.

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За последнюю неделю было подано более 210000 заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100000.

"Отделы ведения госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - отметила Слипачук.

Она обратила внимание, что на сайте госреестра избирателей в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в госреестре добавлена ​​информация о временной смене места голосования, она также содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого включен избиратель.

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями.