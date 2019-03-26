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26.03.2019, 18:40

ЦИК разрешила нескольким избиркомам самим изготовить бюллетени

ЦИК разрешила нескольким избиркомам самим изготовить бюллетени - Фото
Фото: depositphotos.com

Речь идет об избирательных участках, организованных на судах

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Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

Речь идет об участках № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 территориального избирательного округа № 143, образованных на судах, которые в день выборов президента 31 марта 2019 будут находиться в плавании под флагом Украины. Количество бюллетеней должно на 0,5 процента превышать количество избирателей, включенных в списки на этих участках. По форме и тексту бюллетени должны соответствовать утвержденным постановлением ЦИК от 8 марта 2019 № 512.

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19 марта сообщалось, что Центральная избирательная комиссия увеличила на 263000 количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.

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Теги: цик, выборы, выборы-2019
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