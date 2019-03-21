Сколько крымчан оформили паспорта Украины за 4 года: статистика

Фото: LIGA.net

С 1 января 2015 года по 1 февраля 2019-го 140 295 жителей временно оккупированного Россией Крыма получили паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом со ссылкой на данные Государственной миграционной службы пишет сайт КрымСОС.

С 1 января 2016 года по 1 февраля 2019-го 1416 жителей полуострова по достижению 14-ти и 16-ти лет оформили украинский паспорт в форме ID-карты .

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Еще 28 477 крымчан прошли процедуру вклеивания фото в украинский паспорт по достижению 25-ти и 45-ти лет (данные за период с 01.01.2015 по 01.02.2019).