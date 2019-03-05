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05.03.2019, 06:35

Сколько приговоров вынесли в Крыму за отказ служить в армии РФ

Сколько приговоров вынесли в Крыму за отказ служить в армии РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С начала года открыли, как минимум, 52 уголовных дела против призывников, которые отказались служить в вооруженных силах страны-оккупанта РФ

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С начала 2019 года в оккупированном Россией Крыму подконтрольные Кремлю суды вынесли минимум 52 приговора за отказ служить в армии России, в том числе семь приговоров за последний месяц февраль. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"С этой уголовной статьи крымчанам может грозить штраф в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (82 тысячи грн - ред.), или принудительные работы на срок до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2 лет", - говорится в сообщении.

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В частности, так называемый Первомайский райсуд в 2018 году вынес четыре обвинительных приговора за "уклонение от призыва на военную службу в российской армии". Все дела рассматривала работающая на оккупантов судья-коллаборант Анна Климова. Отмечается, что, как минимум, двоих жителей Первомайского района оштрафовала на 6 и 7 тысяч гривен.

Также сказано, что основная часть уже вынесенных крымчанам приговоров - штрафы от 5 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 до 33 тысяч гривен). Как минимум один приговор - условное лишение свободы на срок 8 месяцев. К тому же плата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах страны-агрессора.

Правозащитники дали рекоммендации людям призовного возраста, как не идти служить в армию оккупанта и не стать жертвой уголовного преследования за уклонение от службы. 

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Теги: Россия, Крым, приговор, армия, оккупация, служба
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