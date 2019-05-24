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24.05.2019, 19:20

Сколько стоит стать кандидатом в депутаты: в ЦИК сообщили

Сколько стоит стать кандидатом в депутаты: в ЦИК сообщили - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Счет для зачисления уже открыт

Центральная избирательная комиссия опубликовала номер специального счета, открытого для зачисления денежной заставы кандидатами в народные депутаты.

Согласно опубликованным данным, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тыс грн.

Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе; кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самодвижения – должны заплатить 41 тыс 730 грн.

Как ранее сообщалось, сегодня с полуночи в стране стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.

В ЦИК также сообщили, что уже можно менять место для голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

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Теги: выборы, цик
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