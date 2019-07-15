Сколько украинцев готовы потерпеть трудности ради реформ - опрос

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59% опрошенных украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ. Среди них 19% готовы терпеть столько, сколько потребуется, а 40% - не больше года. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Не готовы терпеть трудности ради реформ 31% опрошенных (в 2018 году такого мнения придерживались 62%).

Больше всего положительных ответов было среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Слуга народа (72%), Голос (71%) и Европейская Солидарность (68%). Меньше всего готовы терпеть избиратели Оппозиционной платформе - За життя (42%).

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Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Также опрос показал, что больше 60% опрошенных украинцев видят в президенте Владимире Зеленском "двигатель реформ".