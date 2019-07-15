Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 15:39

Больше 60% украинцев видят в Зеленском двигателя реформ - опрос

Больше 60% украинцев видят в Зеленском двигателя реформ - опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Избиратели партии Европейская солидарность оказались единственными, кто не видит в президенте того, кто продвигает реформы

Самые большие надежды относительно проведения реформ украинцы возлагают на президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%). Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

Чаще всего двигателя реформ в Зеленском видят избиратели партии Слуга народа (87%), Голоса (58%), Батькивщины (57%), Оппозиционной платформы - За жизнь (55%).

А вот избиратели партии Европейская солидарность оказались единственными, кто не видит в Зеленскому двигателя реформ. Этой ролью они наделяют будущую Верховную Раду (50%), общественные организации и волонтеров (43%).

В Центре Разумкова отметили, что в прошлые годы и президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами - на уровне 25-35%.

Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Согласно последним данным Центра Разумкова, если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 5 по 11 июля, в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы более 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, реформы, опрос, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 