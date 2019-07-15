Больше 60% украинцев видят в Зеленском двигателя реформ - опрос

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Самые большие надежды относительно проведения реформ украинцы возлагают на президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%). Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

Чаще всего двигателя реформ в Зеленском видят избиратели партии Слуга народа (87%), Голоса (58%), Батькивщины (57%), Оппозиционной платформы - За жизнь (55%).

А вот избиратели партии Европейская солидарность оказались единственными, кто не видит в Зеленскому двигателя реформ. Этой ролью они наделяют будущую Верховную Раду (50%), общественные организации и волонтеров (43%).

В Центре Разумкова отметили, что в прошлые годы и президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами - на уровне 25-35%.

Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Согласно последним данным Центра Разумкова, если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 5 по 11 июля, в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы более 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.