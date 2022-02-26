"Скоро трупов будет больше". Украина просит Красный крест увезти тела оккупантов в РФ

Украина обратилась к Международному Красному Кресту за помощью в вывозе трупов российских военных, погибших при попытке захватить Украину.

"Это тысячи тел. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. Красный крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему", – заявила на брифинге в ОП вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что в России должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле.

Верещук также обратилась к россиянам: "Сделайте так, чтобы ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. В ином случае их будут тысячи".

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Ірина Петренко

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