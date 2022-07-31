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Скупщина Черногории осудила вторжение России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 09:27
Скупщина Черногории осудила вторжение России в Украину - Фото
Заседание Скупщины Черногории (Фото - скриншот из видео)

Парламент Черногории принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины, сообщает издание Pobjeda.

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Скупщина (парламент) Черногории осудил вторжение России в Украину и ущерб, который оно нанесло гражданскому населению, территориальной целостности и суверенитету страны.

За резолюцию проголосовали 55 депутатов Скупщины, против – 18, воздержались трое.

Резолюция "решительно осуждает открытый акт агрессии и военную интервенцию, предпринятую вооруженными силами Российской Федерации против Украины как независимого и международно признанного государства".

Парламент Черногории призывает власти РФ "немедленно прекратить боевые действия и остановить акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизни миллионов людей".

В резолюции также выражена полная поддержка мер, предпринятых ЕС и государствами-партнерами в отношении агрессора, и готовность Черногории "согласовать свою политику с союзниками в соответствии с принципами справедливости и необходимости установления мира в регионе, который подвергается агрессии".

  • Черногория присоединилась к санкциям против РФ 1 марта, запретила России использовать свое воздушное пространство и доступ к своим аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком РФ.
  • Черногория также присоединилась к запрету SWIFT в отношении семи российских банков.
  • 10 июня Черногория объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.
  • 28 июля Черногория заморозила активы двух граждан РФ в соответствии с санкциями Европейского Союза.
Сергей Бережной
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парламент черногория
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