Черногория предоставит военную помощь Украине
Правительство Черногории одобрило предоставление дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщили в Минобороны Черногории.
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В ведомстве заявили, что решение о дополнительной военной помощи показывает продолжение поддержки защиты территориальной целостности и суверенитета Украины Черногорией.
"Военная и гуманитарная помощь, которую до сих пор оказывала Черногория, является доказательством самоотверженной поддержки храброго украинского народа и неизменной приверженности единым действиям против недемократических принципов", — заявили в министерстве.
Отмечается, что в ближайшее время власти Черногории также рассмотрят вопросы оказания финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины в сотрудничестве с украинской стороной.
Пока неизвестно, о каком конкретно размере военной помощи Украине со стороны Черногории идет речь.
- 15 июня министр обороны США Ллойд Остин проведет в Брюсселе встречу начальников штабов и министров обороны со всего мира, где обсудят военную помощь Украине.
- По данным UA War Infographics, наибольшую часть своего оборонного бюджета на помощь Украине передали Эстония, Латвия, Польша, Словакия и Литва.
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