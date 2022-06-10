Черногория предоставит военную помощь Украине

Правительство Черногории одобрило предоставление дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщили в Минобороны Черногории.

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В ведомстве заявили, что решение о дополнительной военной помощи показывает продолжение поддержки защиты территориальной целостности и суверенитета Украины Черногорией.

"Военная и гуманитарная помощь, которую до сих пор оказывала Черногория, является доказательством самоотверженной поддержки храброго украинского народа и неизменной приверженности единым действиям против недемократических принципов", — заявили в министерстве.

Отмечается, что в ближайшее время власти Черногории также рассмотрят вопросы оказания финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины в сотрудничестве с украинской стороной.

Пока неизвестно, о каком конкретно размере военной помощи Украине со стороны Черногории идет речь.

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Дмитрий Гриниченко

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