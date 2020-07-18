Следователь Корецкий заявил, что руководство ГБР требовало арестовать Прямой

Руководитель следственной группы ГБР сказал, что отказался это делать, и расследование передали в другое подразделение

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководство бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала Прямой в рамках расследования уголовного дела. Об этом он рассказал в интервью Прямому.

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"Это уголовное производство расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно стояли определенные требования и указания: все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать", - сказал Корецкий.

После этого, по его словам, дело передали в другое подразделение. "Но по сегодняшний день, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи", - отметил Корецкий.

Он подтвердил, что производство было открыто по заявлению Андрея Портнова.

Корецкий также сообщил, что в марте-апреле это производство обсуждалось на совещаниях у первого замглавы ГБР Александра Бабикова, и уже тогда, по его словам, было очевидно отсутствие перспектив в расследовании. Но Бабиков, утверждает Корецкий, настаивал на продолжении расследования.

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Руководитель следственной группы ГБР не знает, закрыто ли сейчас это дело, но по его неофициальной информации его продолжают расследовать.

В бюро пока никак не отреагировали на это заявление.

В июле 2019 г ГБР заявило о проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала Прямой. Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов и последующей легализации средств при покупке телеканала.

В августе пятый президент Петр Порошенко после допроса в ГБР по этому делу заявил о попытке рейдерского захвата Прямого.

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Вадим Ребрина

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